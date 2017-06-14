إيقاف والد صخر الماطري بفرنسا

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 12:59:02

- أوقفت السلطات الفرنسية قبل أيام فى جنوب شرق فرنسا، منصف الماطرى والد احد اصهار الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على، وفق وكالة أ.ف.ب.ومنصف الماطرى هو والد صخر الماطرى (35 عاما) الذى كان يعرف بـ"الصهر المفضل" لبن على وزوجته ليلى الطرابلسى، ووضع قيد المراقبة القضائية فى انتظار ترحيل محتمل، وتم توقيف منصف الماطرى فى 10 يونيو، اثناء عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية خلال توقف فى ميناء مرسيليا، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن قاضى تحقيق فى تونس فى 28 سبتمبر 2011.وقام قاض فى محكمة الاستئناف فى مدينة إيكس آن بروفانس القريبة من مرسيليا، بوضع الماطرى تحت المراقبة القضائية. ويتعين على القضاء التونسى إرسال ملف إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه للسلطات التونسية. ولم يتم تحديد اى تاريخ للاستماع إلى الموقوف.ومنصف الماطرى الذى يملك بطاقة اقامة وعنوانا فى فرنسا، كان رفيق شباب بن على وهو ملاحق بتهمة "الاشتراك فى مجموعة اشرار بغرض ارتكاب اعتداء" و"التواطؤ فى تبييض اموال بيد مجموعة منظمة باستخدام تسهيلات تمنحها الوظيفة"