سفير قطر بتونس: قطر مستمرة في دعمها لتونس

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 22:33:45

- التقى يوم الثلاثاء 13 جوان، وزير الخارجية خميس الجهيناوي بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي وتناول اللقاء العلاقات التونسية القطرية المتميزة، حيث شدّد الطرفان على متانة العلاقات بين البلدين والأخوة بين الشعبين الشقيقين. من جهته شدد وزير الخارجية على مواصلة نسق التعاون الذي تتصاعد وتيرته بين دولة قطر والجمهورية التونسية.كما أفاد الحميدي بأن قطر مستمرة في دعمها للجمهورية التونسية في مسارها الديمقراطي الناجح وستواصل نسق الاستثمار في تونس بنفس الوتيرة خصوصا بعد وصول العلاقة بين البلدين إلى مرحلة نموذجية من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.