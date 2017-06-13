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Politique

سفير قطر بتونس: قطر مستمرة في دعمها لتونس

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - التقى يوم الثلاثاء 13 جوان، وزير الخارجية خميس الجهيناوي بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي وتناول اللقاء العلاقات التونسية القطرية المتميزة، حيث شدّد الطرفان على متانة العلاقات بين البلدين والأخوة بين الشعبين الشقيقين. من جهته شدد وزير الخارجية على مواصلة نسق التعاون الذي تتصاعد وتيرته بين دولة قطر والجمهورية التونسية.

كما أفاد الحميدي بأن قطر مستمرة في دعمها للجمهورية التونسية في مسارها الديمقراطي الناجح وستواصل نسق الاستثمار في تونس بنفس الوتيرة خصوصا بعد وصول العلاقة بين البلدين إلى مرحلة نموذجية من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.




Publié le:2017-06-13 22:33:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 144042

Mandhouj  (France)  |Mardi 13 Juin 2017 à 22h 58m |           
في احلك أزمة في تاريخها ، يصرح السفير بمواصلة دعم تونس .. لماذا يستغرب الجلاد بمساندة التوانسة لقطر ؟

على الشعوب أن تأخذ موقف من هذا الحصار ..
رؤساء أوروبا، "البعض منهم " سيذهبون للسعودية ليأتوا بالميليارات لشركاتهم ؟ ماذا هو فاعل البجبوج .. يجب أن تذهب أيها الرئيس المنتخب ، و تفقس أعين آل سعود ، و تفتك منهم على الأقل 20 مليار دولار .. و تقل لهم شدوا الطائرات الخردة F5 ...
أنت منتخب و هم مغتصبون سلطة و ثروة .. لا تخف منهم فهم أضاف من على الأرض اليوم .. ثم أبصق على كلاب الامارات ..

الديمقراطية قوة و لا شرعية سياسية لأي نظام بدون شعب ، و على قطر أن تفهم هذا و أن تصنع نظامها المدني ، و لا ترضخ لال سعود و احمرت الامارات الذين يمنعونها من هذا التوجه.. و لست الوحيد الذي يعرف ما يحدث في كواليس مجلس الخليج ..

الديمقراطية قوة ، و لكل شعب أن يصنع منواله الديمقراطي بكل حرية .



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