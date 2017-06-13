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Politique

وزير الخارجية يؤدي زيارة رسمية إلى أنقرة يومي 15 و16 جوان الحالي

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يومي 15 و16 جوان الجاري، زيارة رسمية إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتعد هذه الزيارة، وفق بلاغ أوردته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء، مناسبة لتأكيد عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويجري الجهيناوي خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الأتراك، ستخصص لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والنظر في الاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي كان قد أدى زيارة إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى بمناسبة انعقاد الندوة الدولية للاستثمار بتونس (29-30 نوفمبر 2016).
حلا



Publié le:2017-06-13 19:08:08

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