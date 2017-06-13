تسميات جديدة برئاسة الحكومة

وتم بمقتضى هذه القرارات تسمية وليد صفر مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 مارس 2017 وسمّي حاتم الحاج يحي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 28 أفريل 2017.
وسمّيت إيمان بالريش حرم الماكني، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 أفريل 2017.
كما سمي بمقتضى هذه القرارات محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 28 أفريل 2017.
Publié le:2017-06-13 14:18:54
Par:abuadam55 (Tunisia )
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