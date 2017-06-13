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Politique

تسميات جديدة برئاسة الحكومة

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير قرارات تسميات صادرة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتم بمقتضى هذه القرارات تسمية وليد صفر مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 مارس 2017 وسمّي حاتم الحاج يحي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 28 أفريل 2017.

وسمّيت إيمان بالريش حرم الماكني، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 أفريل 2017.

كما سمي بمقتضى هذه القرارات محمد حافظ الشريف، متصرف عام للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 28 أفريل 2017.




Publié le:2017-06-13 14:18:54

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