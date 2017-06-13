ايقاف عناصر شبكة إقليمية لتهريب الآثار والإتجار فيها وتدليس العملة

Mardi 13 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 12:38:28

- تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقابس من ايقاف شخصين من متساكني جهة مارث (ولاية قابس) وحجز قطعة أثرية تمثلت في رأس حجري ذي قيمة تاريخية كانا ينويان التفريط فيها بالبيع وايقاف شخصين آخرين في علاقة بهما أحدهما يشتبه في تورطه في تدليس العملة وأوضح بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية أنه على إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة حول حيازة شخصين من متساكني جهة مارث لقطعة أثرية، تم نصب كمين مكن من ايقاف المعنيين وحجز القطعة الأثرية التي تبيّن لاحقا أنها قطعة أصلية تتمثل في رأس حجري ذي قيمة تاريخية تعود إلى الحقبة الرومانية حسب ما أكده المعهد الوطني للتراث.وأضاف البلاغ أنه، بتعميق التحريات مع المعنيين، ثبت ضلوع شخص ثالث في شبكة التنقيب عن الآثار تم ايقافه وحجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية بحوزته تبين أنه يستغلها في عمليات تدليس العملة وقد صرح الطرف الثالث أنه على علاقة بشخص أجنبي تم إستدراجه وايقافه حيث عُثر بحوزته على مخطوطة أثرية مكتوبة باللغة العبرية تبين أيضا أنها ذات قيمة تاريخية وقد أفاد أنه أحضرها معه من بلده بنية التفريط فيها بالبيع في تونس.وذكر البلاغ أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة الأبحاث.