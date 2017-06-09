انور معروف: برنامج تونس الذكية يتطلع الى خلق 50 الف موطن شغل

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 14:07:33

- تم، الجمعة بتونس، توقيع اتفاقيات شراكة بين برنامج تونس الذكية و6 مؤسسات تونسية وعالمية ناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ترمي الى احداث 700 موطن شغل خلال السنوات الثلاث القادمة.وقد تولى التوقيع على الاتفاقيات، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، بالاضافة الى ممثلين عن المؤسسات وهي "سولوسيون 30" و "ساجام كوم " و "اودو " و"صوفيا تكنولوجي" و "لينيداتا" و "تونيبيكسال".واوضح معروف "ان برنامج تونس الذكية يتطلع الى خلق 50 الف موطن شغل في مجال التكنولوجيا الرقمية بالاضافة الى دعم التصدير" مؤكدا ان قرابة 30 شركة وطنية وعالمية قد انضمت الى هذا البرنامج وامضت اتفاقيات وتعهدت بتوفير 6 الاف موطن شغل وذلك على مدى ثلاث سنوات.وقال "ان برنامج تونس الذكية له القدرة على احداث مواطن الشغل باعتبار عدم ارتباطه باقتصاد البلاد ونموها"، مبرزا "ان الوزارة تسعى الى استقطاب العديد من الشركات العالمية الاخرى لتشغيل الكفاءات في مجال التكنولوجيات الرقمية".واكد الوزير ان تونس ستشارك لاول مرة في التظاهرة الدولية "فيفا تاك"، التي تنتظم من 15 الى 17 جوان الجاري بفرنسا مبينا ان هذه التظاهرة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، ستفسح المجال لاستقطاب المؤسسات الناشئة التي تشتغل في التجديد والابداع.ويشارك في هذا اللقاء فريق تونسي متكون من حوالي مائة شخص يمثلون شركات ناشئة تقترح حلولا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكات وبناء فرص جديدة واعطاء صورة لتونس كقطب تكنولوجي في المنطقة.واعلن معروف، من جهة اخرى عن احتضان تونس لتظاهرة "سمارت تونيزيا دجوب فار" وذلك يوم 12 جويلية 2017 القادم وهي تهدف الى تشغيل الشباب بصفة فورية لدى عدد من الشركات المشاركة في هذه التظاهرة.من جهته افاد المدير التنفيذي لبرنامج تونس الذكية الياس الزريبي ان الهدف من برنامج تونس الذكية هو جعل تونس وجهة جالبة للاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتصدير وخلق مواطن الشغل.م/ذكرى