وزير العدل يطّلع على ظروف سير امتحانات الباكالوريا لمترشحين بالسجن المدني بالقيروان

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 15:42:52

- تنقّل صباح اليوم وزير العدل غازي الجريبي إلى مدينة القيروان أين اطّلع على ظروف سير امتحانات الباكالوريا لمترشحين بصدد إجتياز الامتحانات بالسجن المدني بالقيروان، وقد أكد الوزير على ضرورة أن تكون ظروف إجراء الامتحان متساوية مع نظرائهم المترشحين العاديين، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل وزارتي العدل والتربية لتوفير هذه الفرصة لبعض المودعين لمواصلة تعلمهم وتمكينهم من سبل الارتقاء الدراسي والحصول على الشهائد العلمية .كما أثنى وزير العدل على ما قامت به الإدارة العامة للسجون والإصلاح و المندوبيات الجهوية للتربية والأساتذة لاستجابتهم لمبادرة الوزارة في تأمين حصص مراجعة بصفة مجانية لفائدة المترشحين المودعين بعدد من الوحدات السجنية وتأمين أكبر قدر من الإحاطة والرعاية لهم بما يساعدهم على سرعة الاندماج في المحيط الاجتماعي من جديد ويقيهم مغبة العود .