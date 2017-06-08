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ترحيل طفل تونسي عالق في إسطنبول

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - تولت مصالح حماية الطفولة بتونس، بتكليف من مكتب المندوب العام لحماية الطفولة وبتنسيق مع القنصلية العامة لتونس بإسطنبول (تركيا)، تسليم طفل من مواليد سنة 2006 إلى عائلته بتونس، وذلك بعد ترحيله من اسطنبول حيث تم إيداعه بمقتضى قرار قضائي بمركز لرعاية الطفولة اثر تعرضه لسوء المعاملة والاهمال طوال فترة اقامته مع والدته بتركيا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته الخميس انه بناء على رغبة الطفل في الإقامة مع جدّيه للأب بتونس، وتحت إشراف السيد قاضي الأسرة مرجع النظر الترابي، تولى مندوب حماية الطفولة القيام بالأبحاث اللازمة ومعاينة مقر إقامة الجدين للأب وتبيّن وجود استعداد من طرفهما لاحتضانه وتوفّر ظروف ملائمة لحضانته وحمايته، بالإضافة إلى أنه سيتم التعهد بالطفل من قبل مصالح حماية الطفولة التابعة للوزارة.

وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، قد أذنت مباشرة بعد مشاركتها في فعاليات القمة الدولية الثانية حول "المرأة والعدالة" التي احتضنتها اسطنبول في نوفمبر 2016، بالإسراع في القيام بالإجراءات الضرورية والتنسيق مع القنصلية العامة لتونس بإسطنبول لتأمين ترحيل هذا الطفل وضمان الظروف الملائمة لحسن رعايته وإقامته إثرعودته لتونس.




Publié le:2017-06-08 13:15:06

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