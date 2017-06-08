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جندوبة: إيداع مدير مدرسة السجن بتهمة إعتدائه جنسيا على إبنته

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - أحيل أمس الأربعاء 07 جوان 2017 مدير مدرسة ابتدائية بإحدى أرياف معتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة، وهو كهل في العقد السادس من عمره، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الذي أذن بإيداعه السجن المدني ببلاريجيا بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته البالغة من العمر 23 سنة مما سبب لها الحمل.
وبحسب اذاعة موزاييك , عُهدت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بجندوبة مواصلة الأبحاث في الواقعة.




Publié le:2017-06-08 03:02:45

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