Radio Babnet Tunisie  On Air: Abd Rab Idriss - Lilaa  
Politique

اجتماع مكتبي كتلتي النهضة ونداء تونس بهدف تدعيم التوافق الحاصل بين الحزبين

Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد النائب عن حركة نداء تونس، منجي الحرباوي، أن الاجتماع الذي التأم ليلة أمس الثلاثاء، بين مكتبي كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، كان يهدف لمزيد تقريب وجهات النظر بين الحزبين وكتلتيهما البرلمانيتين وتدعيم التوافق الحاصل بينهما.

وأضاف الحرباوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الأربعاء، أنه فضلا عن مناقشة العمل البرلماني ومشاريع القوانين التي يجب الإسراع باتمامها، فإن اللقاء تناول بالنقاش أيضا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى وجود رأي يذهب في اتجاه ضرورة التخلي عن مسألة رجال الأعمال والمسائل المالية في المشروع، وأن يتمحور القانون حول المصالحة مع الإداريين.

كما تطرق الاجتماع، الذي ترأسه كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي، إلى موضوع الانتخابات البلدية، حيث أكد الجانبان تمسكهما بموعد ديسمبر 2017 لإجراء هذه الانتخابات، وفق ذات المصدر.
واتفق الطرفان على تشكيل هيئة للتنسيق بين الحزبين وكتلتيهما البرلمانيتين، "لتوفير الحاضنة السياسية لحفظ الاستقرار بالبلاد"، بحسب تعبير الحرباوي.
أيمن




Publié le:2017-06-07 18:48:14

cadre-5254aa7a701cf2de98e51fd11f94fa07-2017-06-07 18:48:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143785



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12356,5

  • (06 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75000 DT        1$ =2,44839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juin)   747,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143785 423|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires