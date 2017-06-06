Radio Babnet Tunisie  On Air: Houyam Younes - Mabalouhou  
Justice

85 بالمائة نسبة استجابة القضاة لقرار الجمعية بتأخير القضايا للسنة القضائية المقبلة

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد نائب رئيسة جمعية القضاة التونسيين القاضي أنس الحمايدي اليوم الثلاثاء أن نسبة الاستجابة لقرار المكتب التنفيذي للجمعية بتأخير القضايا إلى السنة القضائية المقبلة بلغت في اليوم الأول أمس الاثنين قرابة 85 بالمائة بكافة محاكم الجمهورية في القضاء العدلي والإداري والمالي وفق تقديرات أولية .

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بعض الجلسات قد انتصبت في المحاكم للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد وقضايا الموقوفين والقضايا شديدة التأكد و ذات الصبغة المعاشية فيما أجلت بقية القضايا المدنية العادية إلى السنة القضائية المقبلة مشيرا ان القضاة أخذوا بعين الاعتبار بالاستثناءات التي أعلن عنها المكتب التنفيذي للجمعية .

وأوضح أنه إلى حد اليوم الثاني من تبني قرار المكتب التنفيذي الاحتجاجي (اليوم الثلاثاء) لم تتصل وزارة العدل أو رئاسة الحكومة بالجمعية معبرا عن استعداد القضاة لايقاف العمل بقرار تأجيل القضايا حالما تتم دعوة الجمعية من قبل سلطة الاشراف للتباحث معها في مطالب القضاة المادية.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد دعا يوم الجمعة الماضي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى "تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة، بداية من يوم 5 جوان 2017"، وذلك إزاء ما اعتبروه "عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة"، حسب ما جاء في بلاغ للجمعية .
كما اعلنت الجمعية في ذات البلاغ عن استثناء "القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية من هذا الاجراء .

عدل

Publié le:2017-06-06 12:36:59

cadre-db0f0b629efbd732ef86a2c94825fb28-2017-06-06 12:36:59
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143710



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12411,1

  • (02 juin)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,74270 DT        1$ =2,43810 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02 juin)   915,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143710 730|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires