متابعة لسير المشاريع المبرمجة في الفترة القادمة محور اجتماع بوزارة التنمية

كما إهتم اللقاء بالمشاريع التي أقرها رئيس الحكومة خلال زياراته لعدد من الجهات وإدراجها ضمن المخطط، بالإضافة إلى مدى التقدم في إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، فضلا عن التركيز على المشاريع ذات العلاقة بالقطاع الصحي وخاصة منها مشاريع بناء عدد من المستشفيات بتمويلات خارجية في كل من صفاقس وجدوبة وقفصة وباجة.
وفي إطار متابعة مخرجات منتدى الإستثمار 2020، جري التعرض بالخصوص إلى مدى التقدم في المفاوضات مع الأطراف الممولة بالنسبة إلى مشروعي قنطرة بنزرت، والطريق السيارة للوسط وغيرها من المشاريع.
وشدد الوزيران بالمناسبة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين الإطارات المعنية بالوزارتين والعمل على إحكام التفاوض مع الجهات المانحة، بما يساعد على إنجاز المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة.
مر/ ع ت/نهل
Publié le:2017-06-05 18:13:58
Par:amor2 (Switzerland )
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