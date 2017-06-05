متابعة لسير المشاريع المبرمجة في الفترة القادمة محور اجتماع بوزارة التنمية

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 18:13:58

- خصص لقاء جمع وزيري التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، اليوم الإثنين بمقر وزارة التنمية، لمتابعة البرامج والمشاريع المبرمجة في الفترة القادمة والتي من بينها مشروع الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يهم قرابة 1400 حي بكلفة تناهز 1200 مليون دينار،ومشروع المدرسة العليا للمهندسين ببنزرت.كما إهتم اللقاء بالمشاريع التي أقرها رئيس الحكومة خلال زياراته لعدد من الجهات وإدراجها ضمن المخطط، بالإضافة إلى مدى التقدم في إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، فضلا عن التركيز على المشاريع ذات العلاقة بالقطاع الصحي وخاصة منها مشاريع بناء عدد من المستشفيات بتمويلات خارجية في كل من صفاقس وجدوبة وقفصة وباجة.وفي إطار متابعة مخرجات منتدى الإستثمار 2020، جري التعرض بالخصوص إلى مدى التقدم في المفاوضات مع الأطراف الممولة بالنسبة إلى مشروعي قنطرة بنزرت، والطريق السيارة للوسط وغيرها من المشاريع.وشدد الوزيران بالمناسبة، على ضرورة مواصلة التنسيق بين الإطارات المعنية بالوزارتين والعمل على إحكام التفاوض مع الجهات المانحة، بما يساعد على إنجاز المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة.مر/ ع ت/نهل