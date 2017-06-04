نبيل بفون: غدا الإثنين آخر أجل للإعتراض على قائمة المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 14:10:15

- قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، إن الهيئة استكملت اليوم الأحد، بنسبة 90 بالمائة، الإنتدابات المتعلقة بأعوان التسجيل الذين يبلغ عددهم 1752 وأعوان التحسيس وعددهم 500 عون، وذلك في إطار إحكام الإستعدادات لإجراء الإنتخابات البلدية التي ستنتظم في موعدها المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017.وكشف بفون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن غدا الإثنين، 5 جوان، سيكون آخر أجل للإعتراض على قائمة المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية للهيئة الإنتخابية، مذكرا في ما يتعلق بسد الشغورات في الهيئة المركزية، بعد استقالة شفيق صرصار من رئاسة الهيئة وعضوين آخرين يوم 9 ماي 2017، أن "مجلس نواب الشعب كان قد فتح يوم 2 جوان وإلى غاية 12 جوان الجاري، باب الترشحات في خطة أستاذ جامعي وقاضي عدلي وقاضي إداري.ومن المتوقع أن يستكمل ذلك قبل 24 جويلية المقبل"، حسب تقديره.وقال إن الجديد في الإنتخابات البلدية يتمثل في "مراعاة الهيئة لخصوصية حاملي الإعاقة وكبار السن، منذ عملية التسجيل، إذ سيتم توفير مكاتب في الطوابق السفلية لتمكين هذه الفئات من التسجيل في ظروف ميسرة وتشجيعها على استكمال قيامها بمختلف مراحل العملية الإنتخابية، في أحسن الظروف".وأضاف عضو هيئة الإنتخابات أن عملية تكوين أعوان التسجيل الموزعين على كامل تراب الجمهورية، ستبدأ يوم 12 جوان الحالي، ليكونوا جاهزين للإنطلاق في عملهم بداية من 19 جوان، تاريخ الشروع في التسجيل.وفي هذا الصدد أفاد نبيل بفون بأن الهيئة خصصت لأعوان التسجيل مكاتب قارة صلب الإدارات الجهوية التابعة لها وأخرى بمقرات البلدية وببعض النقاط التي يجتمع فيها المواطنون، على غرار الفضاءات التجارية الكبرى وبعض المصالح الإدارية، كالبريد التونسي.وبين في ما يخص عملية التحسيس أنه تم تكوين فرق متنقلة ستشرع في عملها بالتوجه إلى أماكن تجمع المواطنين في فترات مختلفة من اليوم وذلك لتأمين عمليات تحسيسية تشجع على الإقبال على التسجيل وسيتم ذلك خلال السهرات الرمضانية وعلى الشواطئ وفي المناطق الداخلية للبلاد وفي الأرياف، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "سيكون للشباب والمرأة الريفية نصيب هام من عمليات التحسيس، قصد استقطابهم للتسجيل".وبعد أن لفت إلى التعاون القائم بين الهيئة ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعملية الإنتخابية، بخصوص مسألة التوعية والتحسيس بأهمية الإقبال على التسجيل للإنتخابات البلدية والتي سيكون محور اجتماع تنسيقي قريب بين الهيئة والجمعيات المعنية بالشأن الإنتخابي، لاحظ بفون أنه يمكن لهاته الجمعيات الإتصال بالهيئة، بداية من 12 جوان، للحصول على بطاقات اعتمادها والبدء في ملاحظة المسار الإنتخابي منذ التسجيل إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية.وفي سياق متصل كشف المصدر أنه سيوضع على ذمة الهيئة، منسقون محليون يشرفون على كل دائرة انتخابية بلدية، مشيرا إلى تواصل الإنتدابات صلب الإدارات الجهوية للهيئة خلال الفترة القادمة والتي ستشمل الإطار الإداري، من ذلك المكونون الجهويون والمسؤولون الفنيون واللوجستيون والمسؤولون عن الإعلامية والمختصين في الشؤون القانونية والمصالح المشتركة".يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كان قبل يوم 17 ماي 2017 استقالة شفيق صرصار والعضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى وعين أنور بلحسن نائبا للرئيس.علما وأن صرصار سيواصل مهمته على رأس الهيئة، إلى حين انتخاب رئيس جديد.سارة