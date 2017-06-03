وزير الخارجية يستقبل سفير دولة قطر بتونس

Samedi 03 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 23:15:03

- استقبل يوم السبت 03 جوان 2017، السيد خميس الجهيناوي سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة الثنائية والنظر في المشاريع المستقبلية التي أعلنت دولة قطر عن انشائها خلال مؤتمر الاستثمار؛ خصوصا بعد تنفيذ قطر لوعدها بضخ مليار دولار لتونس.وقد عبر الطرفان خلال اللقاء عن سعادتهما بمستوى العلاقات المتميز الذي وصلت له الشقيقتان تونس وقطر. وقد شدد سفير دولة قطر على تمسك بلاده بالوقوف إلى جانب تونس بكافة السبل وثقته في نجاح مسارها الديمقراطي.