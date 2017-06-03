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Politique

وزير الخارجية يستقبل سفير دولة قطر بتونس

Samedi 03 Juin 2017
بــاب نــات - استقبل يوم السبت 03 جوان 2017، السيد خميس الجهيناوي سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة الثنائية والنظر في المشاريع المستقبلية التي أعلنت دولة قطر عن انشائها خلال مؤتمر الاستثمار؛ خصوصا بعد تنفيذ قطر لوعدها بضخ مليار دولار لتونس.

وقد عبر الطرفان خلال اللقاء عن سعادتهما بمستوى العلاقات المتميز الذي وصلت له الشقيقتان تونس وقطر. وقد شدد سفير دولة قطر على تمسك بلاده بالوقوف إلى جانب تونس بكافة السبل وثقته في نجاح مسارها الديمقراطي.




Publié le:2017-06-03 23:15:03

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