تواصل تنظيف الشواطئ العمومية في ولاية سوسة الى غاية 15 سبتمبر القادم

وأضاف قمعون، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن نسق التدخلات التي تنجزها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سترتفع بصفة ملحوظة، خلال شهر جوان الجاري، وذلك في اطار مساندة بلديات الجهة على العناية بالشواطئ البحرية وتنظيفها.
وذكر ان التدخلات الخاصة بتنظيف 14 شاطئ بولاية سوسة تتضمن بالخصوص اشغال حرث الشواطئ وغربلتها، الى جانب رفع الفواضل الصّلبة والمختلفة من على رمال الشواطئ على طول 5ر22 كلم، موضحا أن التدخلات تشمل بالخصوص تنظيف شاطئ "حضر موت" والشواطئ العمومية المتاخمة للمناطق السياحية بالقنطاوي"حمام سوسة" وشواطئ "لاس فيقاس" و"بوجعفر" وكذلك الشواطئ العمومية لـ"شط مريم" و"طنطانة" و"هرقلة" و"شط البعالة" و"النفيضة" و"السلوم" ببوفيشة.
يشار الى أن منظمات المجتمع المدني كفوج الكشافة التونسية وفرع الهلال الاحمر بحمام سوسة عادة ما تساهم كل سنة في مجهودات تنظيف الشواطئ في اطار حملات تطوعية.
عماد/أم/جود
Publié le:2017-06-03 18:06:20
Par:mandhouj (France )
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