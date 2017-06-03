تواصل تنظيف الشواطئ العمومية في ولاية سوسة الى غاية 15 سبتمبر القادم

Samedi 03 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 18:06:20

- تتواصل أشغال التنظيف اليدوي والآلي لأهم الشواطئ العمومية والشواطئ المتاخمة للمناطق السياحية بولاية سوسة إلى غاية يوم 15 سبتمبر القادم وكانت قد انطلقت منذ يوم 15 ماي المنقضي، وتتنزل هذه البادرة في اطار مزيد العناية بالمحيط الساحلي والتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف لسنة 2017، وفق ما أفاد به رئيس فرع وكالة حماية الشريط الساحلي بسوسة، علي قمعون.وأضاف قمعون، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن نسق التدخلات التي تنجزها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سترتفع بصفة ملحوظة، خلال شهر جوان الجاري، وذلك في اطار مساندة بلديات الجهة على العناية بالشواطئ البحرية وتنظيفها.وذكر ان التدخلات الخاصة بتنظيف 14 شاطئ بولاية سوسة تتضمن بالخصوص اشغال حرث الشواطئ وغربلتها، الى جانب رفع الفواضل الصّلبة والمختلفة من على رمال الشواطئ على طول 5ر22 كلم، موضحا أن التدخلات تشمل بالخصوص تنظيف شاطئ "حضر موت" والشواطئ العمومية المتاخمة للمناطق السياحية بالقنطاوي"حمام سوسة" وشواطئ "لاس فيقاس" و"بوجعفر" وكذلك الشواطئ العمومية لـ"شط مريم" و"طنطانة" و"هرقلة" و"شط البعالة" و"النفيضة" و"السلوم" ببوفيشة.يشار الى أن منظمات المجتمع المدني كفوج الكشافة التونسية وفرع الهلال الاحمر بحمام سوسة عادة ما تساهم كل سنة في مجهودات تنظيف الشواطئ في اطار حملات تطوعية.عماد/أم/جود