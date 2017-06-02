المنستير تشهد انتعاشة سياحية

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 18:13:44

- بلغ عدد السياح الوافدين على ولاية المنستير 71 ألفا و409 سياح، خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي إلى 10 ماي 2017، مقابل 65 ألفا و519 سائحا خلال ذات الفترة من سنة 2016 أي بنسبة ارتفاع بلغت 2ر14 في المائة، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة، فواز بن حليمة، اليوم الجمعة، خلال الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير لسنة 2017 المنعقدة بمقر الولاية.وأضاف خلال أشغال الدورة التي التأمت بإشراف والي الجهة، عادل الخبثاني، أن السياح الوافدين قضوا 212 ألف و207 ليلة خلال ذات الفترة من السنة الجارية، مقابل 183 ألف و44 ليلة، في نفس الفترة من 2016 أي بنسبة تطور بلغت 9ر15 في المائة ، مشيرا إلى أنّ نسبة الإيواء تراجعت بنسبة 2ر0 في المائة.وأوضح أن السوق التونسية تصدرت عدد الوافدات بمجموع 48 ألف و812 ، مقابل 39 ألف و808 سائح وسائحة أجنبي، أي بنسبة تطور بلغت 6ر22 في المائة، حيث قضّى السياح التونسيون من غرة جانفي 2017 إلى 10 ماي 2017 مجموع 95 ألف و764 ليلة، مقابل 76 ألف و391 ليلة خلال ذات الفترة من سنة 2016 أي بتطور بلغ 4ر25 في المائة.و ذكر أنّ الجهة سجّلت من 1 جانفي إلى 10 ماي 2017 ارتفاعا في عدد الوافدين من الأسواق التقليدية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين من السوق الفرنسية 3 آلاف و803 خلال ذات الفترة من سنة 2017، مقابل ألف و937 سائحا خلال ذات الفترة من سنة 2016 أي بنسبة تطور بلغت 3ر96 في المائة وتحتل السوق الألمانية المرتبة الثانية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 20 في المائة ليرتفع عدد الوافدين من السياح الألمان على جهة المنستير من 1377 سائحا إلى 1652 سائحا وقضوا، خلال فترة تواجدهم، 25 ألف و180 ليلة، مقابل 20 ألف و602 ليلة خلال ذات الفترة من سنة 2016 وبذلك تصدر السياح الألمان المرتبة الأولى على مستوى الليالي المقضاة في نزل الجهة.و أضاف أن السوق الجزائرية شهدت تطورا بنسبة 7ر96 في المائة لتصل إلى 1369 سائحا وسائحة ، مقابل 696 من 1 جانفى إلى 10 ماي 2016 واقترح برمجة رحلات مباشرة من أهم المدن الجزائرية نحو المنستير، مشيرا إلى انخفاض نسبة السياح الوافدين من السوق الروسية بـ18 في المائة.وأوضح بن حليمة أنّهم أنجزوا من 1 إلى 18 ماي 2017 مجموع 98 عملية تفقد منها 40 عملية تفقد للمنظومات الأمنية بالنزل، و24 زيارة تفقد للمحيط السياحي، و17 عملية تفقد للمطاعم المصنفة، مرجحا أن يكون الموسم السياحي الحالي مبشّرا.تم/أم