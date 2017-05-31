انطلاق الحملة الجهوية لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات بالشريط الساحلي في ولاية نابل

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 20:02:56

- انطلقت صباح اليوم الأربعاء الحملة الجهوية لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات بالشريط الساحلي بشواطئ مدينتي نابل والحمامات لتتواصل خلال الأيام القادمة في كافة المعتمديات حسب ما أكده المدير الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي بنابل نوفل بوقرة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.وأكّد على أهمية مراقبة التجاوزات بالشريط الساحلي واتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين للقانون بهدف تحسين الوضع البيئي بالجهة والتصدي للانتصاب العشوائي على الشواطئ، مؤكدا على وجوب تنفيذ قرارات الهدم في آجال معقولة بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة والسلط الجهوية وأكّد والي نابل منور الورتاني في هذا السياق، على ضرورة إيلاء جانب النظافة والعناية بالبيئة الأهمية المطلوبة خصوصا مع انطلاق الموسم الصيفي واستقبال ضيوف الولاية من مصطافين وسياح، مشدّدا على حرص السلط الجهوية على تنفيذ القانون في هذا الشأن ومتعهّدا بتوفير التجهيزات الضرورية لازالة الفضلات التي وقع رصدها والقضاء نهائيا على التلوث البيئي والنقاط السوداء التي تتطلب تدخلا عاجلا.و تمّ خلال هذه الحملة تنفيذ قرارات إزالة متعلقة بأكشاك عشوائية بالمناطق الشاطئية ومخالفات متعلقة بتجاوز مساحة الاستغلال وتجاوز عدد الواقيات الشمسية وحواجز ترابية تم إنجازها من قبل متساكنين على الملك العمومي البحري حيث عمد أصحابها إلى تركيزها بطريقة فوضوية دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل.فتح/جود