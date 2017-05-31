رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن حزب حركة نداء تونس

وأفاد حافظ قايد السبسي، في تصريح إعلامي، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء، على إنخراط حركة نداء تونس التام ودعمها اللامحدود لمسار الإصلاحات الوطنية الكبرى، وأساسها مكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم أولويات "وثيقة قرطاج"، التي تعتبر المرجعيّة السياسيّة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما استعرض اللقاء، عددا من القضايا الاجتماعية والتنمويّة في علاقة بدفع عجلة الاستثمار في المناطق الداخلية والحدودية، والمبادرات التشريعية لحركة نداء تونس المعروضة على مجلس نواب الشعب في هذا المجال، إضافة إلى آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، ومقترحات الحزب لإضفاء مزيد من النجاعة على هذا القانون.
Publié le:2017-05-31 14:50:50
Par:ahmedmabrouk (Luxembourg ) Par Mobile
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