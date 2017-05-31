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Politique

رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن حزب حركة نداء تونس

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وفدا عن حزب حركة نداء تونس، يتقدّمه المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، في إطار مجموعة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع ممثّلي الاحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لدعم مجهودات الدولة في حربها ضد الفساد.

وأفاد حافظ قايد السبسي، في تصريح إعلامي، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء، على إنخراط حركة نداء تونس التام ودعمها اللامحدود لمسار الإصلاحات الوطنية الكبرى، وأساسها مكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم أولويات "وثيقة قرطاج"، التي تعتبر المرجعيّة السياسيّة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما استعرض اللقاء، عددا من القضايا الاجتماعية والتنمويّة في علاقة بدفع عجلة الاستثمار في المناطق الداخلية والحدودية، والمبادرات التشريعية لحركة نداء تونس المعروضة على مجلس نواب الشعب في هذا المجال، إضافة إلى آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، ومقترحات الحزب لإضفاء مزيد من النجاعة على هذا القانون.



Publié le:2017-05-31 14:50:50

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