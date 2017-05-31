القبض على شخص مفتش عنه بالمنستير من أجل إستهلاك وترويج المخدرات

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 16:18:47

- تمكّنت الوحدات التابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير، من القبض على شخص عمره 26 سنة، صادرة في شأنه أربعة مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات والعنف وحمل سلاح غير مرخص فيه.وبينت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإربعاء، أنه بمزيد التحري مع الموقوف إعترف بقيامه بزراعة نبتة "الماريخوانا" المخدرة بمنزله وسط مدينة قصر هلال، مضيفة أنه بمداهمة المنزل وتفتيشه تفتيشا دقيقا، تمّ العثور على 11 نبتة من "الماريخوانا"، و10 نبتات أخرى بصدد النمو مزروعة داخل أوعية بلاستيكية (محبس).وأكدت أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة بالإحتفاظ به، ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة وتهريبها وتخزينها وزراعتها بنية الاتجار فيها".