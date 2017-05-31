الهايكا تقرر تسليط خطية مالية بقيمة 20 الف دينار على قناة حنبعل بسبب برنامج ''المسامح كريم ''

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 11:11:33

- قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا )، تسليط خطية مالية على قناة حنبعــل في شخـص ممثلــها القانــوني بمبلغ قدره 20 الف دينار ، وإيقاف إعادة بث الجزء من حلقة برنامج "المسامح كريم" موضوع المخالفة التي تم بثّها بتاريخ 30 مارس 2017 على القناة الى جانب سحب الجزء المذكور من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.وقالت الهيئة في بلاغ لها اليوم الاربعاء ان هذا القرار استند على ما ورد في تلك الحلقة من مس بحقوق الطفولة، والذي يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري والمتعلق بحماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 نظرا للكشف عن هوية والديه وهو ما يمكّن من التعرف عليه ولا يراعي بالتالي مصلحته الفضلى.واضاف البلاغ ان وحدة الرصد بالهيئة عاينت ما ورد في تلك الحلقة من برنامج "المسامح كريم"، والتي تضمّنت شهادة لوالدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق، وذلك دون طمس لهوية والديه وذكر اسميهما والإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل وتمكن من التعرف عليه وتعريضه للوصم الاجتماعي، كالإشارة إلى اسمه، سنه والسنة الدراسية التي يزاول بها تعليمه إلى جانب مكان المدرسة والمنطقة الكائنة بها، وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية ويعد مسا من مصلحته الفضلى.وذكرت الهيئة بأنه سبق لقناة حنبعل أن ارتكبت خرقا متعلقا بالطفولة في برنامج "المسامح كريم" الذي تم بثه بتاريخ 19 ماي 2016 مما استوجب تسليط عقوبة مالية من قبل مجلس الهيئة قدرها 15 ألف دينار .عهد