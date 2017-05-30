وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في زيارة عمل إلى تونس يوم غرة جوان المقبل

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 22:41:11

- بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، يؤدي وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية جون إيف لودريان، زيارة عمل إلى تونس يوم غرة جوان 2017.وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ للوزارة، وهي الأولى للوزير الفرنسي خارج أوروبا، في إطار دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بعد تشكيل الحكومة الفرنسيّة الجديدة كما ستمثل مناسبة لمواصلة المشاورات السياسية رفيعة المستوى واستعراض واقع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.ومن المنتظر أن يبحث الوزيران سبل تجسيم آليات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الدورة الأولى "للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى"، بالإضافة إلى تفعيل إعلان النوايا الخاص بتحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية الموقع في أفريل 2017، ومتابعة نتائج المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020.وسيجري الوزير الفرنسي بمناسبة الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.عدل