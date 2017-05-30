خبراء من البنك الافريقي للتنمية يعربون عن ارتياحهم لتقدم اجراءات مشروع الوصلة الثابتة ببنزت

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 20:07:10

- في إطار البعثة التقييمية الثانية لمشروع الوصلة الثابتة ببنزرت، أعرب، اليوم الثلاثاء، خبراء من البنك الافريقي للتنمية، عن ارتياحهم للاجراءات المنجزة من قبل مختلف الهياكل المركزية والجهوية لانجاح انجاز المشروع، وذلك خلال جلسة عمل جمعتهم، في مقر ولاية بنزرت، بممثلي الادارة العامة للجسور بوزارة التجهيز.وبالمناسبة، أوضحت مديرة مشروع الوصلة الثابتة بالادارة العامة للجسور، ليليا السيفاوي، بأن زيارة وفد خبراء البنك الافريقي للتنمية تمثّل البعثة التقييمية الثانية والاخيرة لبلادنا (من 29 ماي الى 7 جوان 2017) قبل المصادقة على تكملة تمويل مشروع الوصلة الثابتة ببنزرت، حيث ينتظر ان تنهي البعثة تقريرها بشأن التمويل المنتظر وهو في حدود حوالي 333 مليون دينار (123 مليون اورو)، وعرضه على مجلس ادارة البنك، خلال شهر اكتوبر المقبل.وذكرت أنّ انطلاق انجاز الوصلة الثابتة سيكون، خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2018 ، وانه تم قبل ذلك في 28 افريل المنقضي الاعلان عن طلب العروض الخاصة بانجاز عقود الخدمات الاستشارية، التي ينتظر الاعلان عن نتائجها الاسبوع المقبل، وسيتم خلال بداية سنة 2018 الانتقاء الاولي بالنسبة للمقاولات التي ستكلف بالأشغال، لافتة إلى أن إعجاب وتنويه بعثة البنك الافريقي للتنمية مرده الاجراءات والخطوات التي أنجزت مركزيا وجهويا على مستوى ولاية بنزرت وخاصة لكسب تحدي حل الاشكاليات العقارية.من جانبه، أكد والي بنزرت، محمد قويدر، لدى إشرافه على الجلسة، على تسخير الجهة لكل امكانياتها البشرية واللوجستية بتعاون كل الاطراف الرسمية والبرلمانية والمجتمعية والمواطنين، لانجاح تراتيب انجاز المشروع، من خلال الانطلاق منذ مدة في رسم واعداد مختلف السيناريوهات الممكنة بالتنسيق مع كل الاطراف المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا لحل مختلف المشاغل العقارية خاصة.وأشار، خلال ذات الجلسة التي التأمت بحضور كافة ممثلي الادارات الفنية الجهوية المعنية و افراد اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة وتنفيذ الاجراءات التحضيرية للمشروع، إلى حل كافة الاشكاليات، وستنطلق في مطلع شهر جويلية المقبل لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية في عملها في ما يتعلق بهذا المشروع، مؤكدا على إيجاد الصيغ الكفيلة لرعاية كل الحالات الاجتماعية التي تم احصاؤها ( 19 حالة) اجتماعيا وتضامنيا، وتعويضها، وذلك رغم انتصابها على أراض تعود ملكيتها للدولة.يذكر ان مشروع الوصلة الثابتة ببنزرت تقدر تكاليفه الجملية بحوالي 600 مليون دينار تونسي، وقد تم يوم 29 نوفمبر 2016 ابرام عقد تمويل جزء من التكلفة العامة للمشروع في حدود 123 مليون اورو من قبل البنك الاوروبي للاستثمار في انتظار مصادقة البنك الافريقي للتنمية على بقية المبلغ وهو في حدود 123 مليون اورو في غضون شهر نوفمبر المقبل ، و سيمتد الانجاز الكامل للمشروع على مدى 3 سنوات ، وفق ما أكدته مديرة مشروع الوصلة الثابتة بالادارة العامة للجسور.طارق/أم/يسر