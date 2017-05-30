الصافي سعيد: جراية مفلس وعليه ديون بقيمة 35 مليار ولديه مصنع تمر فقط

Mardi 30 Mai 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 15:50:38

- قال الناشط السياسي الصافي سعيد في حوار في قناة " نسمة" الفضائية ان رجل الاعمال شفيق جراية "مفلس" ولا يملك اموال كبيرة كما يعتقد البعضواضاف الصافي سعيد " شفيق جراية عليه ديون بقيمة 35 مليار وهو لا يملك سوى معمل " تمور".وقال الصافي سعيد ان مشكلة شفيق جراية انه يدفع ثمن لسانه مشيرا بان كثيرا من الفاسدين في اركان الدولة لا يتم محاسبتهم.