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الصافي سعيد: جراية مفلس وعليه ديون بقيمة 35 مليار ولديه مصنع تمر فقط

Mardi 30 Mai 2017
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بــاب نــات - قال الناشط السياسي الصافي سعيد في حوار في قناة " نسمة" الفضائية ان رجل الاعمال شفيق جراية "مفلس" ولا يملك اموال كبيرة كما يعتقد البعض

واضاف الصافي سعيد " شفيق جراية عليه ديون بقيمة 35 مليار وهو لا يملك سوى معمل " تمور".
وقال الصافي سعيد ان مشكلة شفيق جراية انه يدفع ثمن لسانه مشيرا بان كثيرا من الفاسدين في اركان الدولة لا يتم محاسبتهم.






Publié le:2017-05-30 15:50:38

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