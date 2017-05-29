دورة رولان غاروس - انس جابر الى الدور الثاني

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 114 عالميا الى الدور الثاني للجدول الرئيسي من دورة رولان غاروس عقب فوزها اليوم على الرومانية انا بوغدان المصنفة 106 عالميا (6-3 و6-4).



وستلاقي جابر، بعد غد الاربعاء، في الدور القادم السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا (7 عالميا) التي ازاحت الاسبانية اروابارينا (62 عالميا) في الدور الاول (6-2 و6-1).







Publié le:2017-05-29 12:10:40

