دورة رولان غاروس - انس جابر الى الدور الثاني
Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات -
تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 114 عالميا الى الدور الثاني للجدول الرئيسي من دورة رولان غاروس عقب فوزها اليوم على الرومانية انا بوغدان المصنفة 106 عالميا (6-3 و6-4).
وستلاقي جابر، بعد غد الاربعاء، في الدور القادم السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا (7 عالميا) التي ازاحت الاسبانية اروابارينا (62 عالميا) في الدور الاول (6-2 و6-1).
Publié le:2017-05-29 12:10:40
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Par:jamjam (Tunisia )
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