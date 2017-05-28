حملة موسعة على كل اشكال الانتصاب الفوضوي بشاطىء سيدي علي المكي ببنزرت

واضاف ان هذه الحملة الرقابية الاستباقية تندرج في اطار الاستراتيجية الجهوية للقضاء على كل مظاهر الاعتداء على النصوص القانونية.
ومن جهته اشار ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الى ان الحملة الجهوية ستتواصل لتشمل كل شواطئ الجهة من اجل الحد من ظاهرة "احتلال" المساحات العمومية البحرية وتمكين المواطن من السباحة والاستمتاع بالشواطئ العمومية دون "متاعب" مالية او غيرها.
يشار الى ان اغلب المنتصبين بالمكان تفاعلوا ايجابا مع هذه الحملة من خلال الرفع الارادي للمظلات وغيرها بالمكان.
مر
Publié le:2017-05-28 14:11:29
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
Sur:الحرب على بعض الفساد لصالح كل الفساد ...