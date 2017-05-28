حملة موسعة على كل اشكال الانتصاب الفوضوي بشاطىء سيدي علي المكي ببنزرت

Dimanche 28 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-28 14:11:29

- حجزت اليوم الاحد فرقة المراقبة المشتركة من مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري والحرس البلدي بولاية بنزرت حوالي 100 وحدة من المظلات الشمسية وعدد من بيوت الصيف المركبة في اطار حملة مراقبة موسعة على كل اشكال الانتصاب الفوضوي بشاطئ سيدي علي المكي والميناء بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت وفق ما افاد به (وات) رئيس دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية.واضاف ان هذه الحملة الرقابية الاستباقية تندرج في اطار الاستراتيجية الجهوية للقضاء على كل مظاهر الاعتداء على النصوص القانونية.ومن جهته اشار ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الى ان الحملة الجهوية ستتواصل لتشمل كل شواطئ الجهة من اجل الحد من ظاهرة "احتلال" المساحات العمومية البحرية وتمكين المواطن من السباحة والاستمتاع بالشواطئ العمومية دون "متاعب" مالية او غيرها.يشار الى ان اغلب المنتصبين بالمكان تفاعلوا ايجابا مع هذه الحملة من خلال الرفع الارادي للمظلات وغيرها بالمكان.مر