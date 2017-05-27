Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Sahran Ya Amar  
Régions

انقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بسواحل جرجيس

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - أنقذت وحدات من الجيش الوطني، اليوم السبت، مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في المياه الاقليمية التونسية على بعد 20 ميل من سواحل جرجيس بولاية مدنين وذلك بعد أن أصاب مركبهم، وهو زورق مطاطي، عطب منعهم من الالتحاق بالسواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين ، منجي سليم.

وأوضح سليم في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المهاجرين المشار إليهم آنفا خرجوا منذ 3 أيام من سبراطة بليبيا، إلا أن عطبا طرأ على مركبهم منعهم من الالتحاق بإيطاليا، ووجهتم الأمواج إلى سواحل جرجيس، مشيرا إلى مؤونتهم انتهت وقد وجدتهم الوحدات في حالة متدهورة.

وذكر أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة وصلوا منذ قليل إلى ميناء جرجيس، وعددهم 126 شخصا منهم 3 اطفال و 48 امرأة 7 منهنّ حوامل وواحدة توفيت وتم نقل جثتها والبقية من الرجال، وذلك حسب معطيات أولية.

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم نقل كامل المجموعة إلى مراكز الإيواء الموضوعة على ذمة هذه الوضعيات التي تتولى هياكل المفوضية سامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة النظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل حالة، في حين يتولى الهلال الأحمر كأحد الشركاء في العملية إعاشة وتوفير حاجيات المجموعة.
بر/أم



Publié le:2017-05-27 18:31:47

cadre-3d7859233d29d16dde35870a7168b276-2017-05-27 18:31:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143302



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12383,6

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74594 DT        1$ =2,43661 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   265,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143302 892|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires