انقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بسواحل جرجيس

Samedi 27 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 18:31:47

- أنقذت وحدات من الجيش الوطني، اليوم السبت، مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في المياه الاقليمية التونسية على بعد 20 ميل من سواحل جرجيس بولاية مدنين وذلك بعد أن أصاب مركبهم، وهو زورق مطاطي، عطب منعهم من الالتحاق بالسواحل الإيطالية، وفق ما أفاد به رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين ، منجي سليم.وأوضح سليم في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المهاجرين المشار إليهم آنفا خرجوا منذ 3 أيام من سبراطة بليبيا، إلا أن عطبا طرأ على مركبهم منعهم من الالتحاق بإيطاليا، ووجهتم الأمواج إلى سواحل جرجيس، مشيرا إلى مؤونتهم انتهت وقد وجدتهم الوحدات في حالة متدهورة.وذكر أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة وصلوا منذ قليل إلى ميناء جرجيس، وعددهم 126 شخصا منهم 3 اطفال و 48 امرأة 7 منهنّ حوامل وواحدة توفيت وتم نقل جثتها والبقية من الرجال، وذلك حسب معطيات أولية.وأضاف ذات المصدر أنه سيتم نقل كامل المجموعة إلى مراكز الإيواء الموضوعة على ذمة هذه الوضعيات التي تتولى هياكل المفوضية سامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة النظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل حالة، في حين يتولى الهلال الأحمر كأحد الشركاء في العملية إعاشة وتوفير حاجيات المجموعة.بر/أم