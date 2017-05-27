انقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة بسواحل جرجيس

وأوضح سليم في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المهاجرين المشار إليهم آنفا خرجوا منذ 3 أيام من سبراطة بليبيا، إلا أن عطبا طرأ على مركبهم منعهم من الالتحاق بإيطاليا، ووجهتم الأمواج إلى سواحل جرجيس، مشيرا إلى مؤونتهم انتهت وقد وجدتهم الوحدات في حالة متدهورة.
وذكر أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات مختلفة وصلوا منذ قليل إلى ميناء جرجيس، وعددهم 126 شخصا منهم 3 اطفال و 48 امرأة 7 منهنّ حوامل وواحدة توفيت وتم نقل جثتها والبقية من الرجال، وذلك حسب معطيات أولية.
وأضاف ذات المصدر أنه سيتم نقل كامل المجموعة إلى مراكز الإيواء الموضوعة على ذمة هذه الوضعيات التي تتولى هياكل المفوضية سامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة النظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل حالة، في حين يتولى الهلال الأحمر كأحد الشركاء في العملية إعاشة وتوفير حاجيات المجموعة.
بر/أم
Publié le:2017-05-27 18:31:47
Par:momo1 (Tunisia )
Sur:في الكاميرا الخفية ''الماسك''مواطن يعتدي على ''ميقالو'' لأنه تطاول على رئيس الجمهورية