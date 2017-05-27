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Justice

رئيس لجنة المصادرة : شرعنا باجراءات الحجز على الاملاك المشمولة بالمصادرة

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - قال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي اليوم السبت " لقد شرعنا منذ أمس الجمعة في اجراءات الحجز وسننطلق يوم الاثنين القادم في تعيين المؤتمنين العدليين على الاملاك المشمولة بقرار المصادرة".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اللجنة قامت بحجز ما يجب حجزه من أملاك، وحسابات بنكية لثمانية رجال أعمال وجهت لهم تهم بالفساد، مشيرا الى أن بعد انتهاء عملية تعيين المؤتمنين العدليين سيتم احصاء الممتلكات الخاصة بالمعنيين بالأمر.

وبخصوص ما راج من أخبار حول مصادرة عقارات وسيارات لرجل الأعمال شفيق جراية، يستخدمها حاليا سياسيون واعلاميون، قال الفرشيشي " أن عملية المصادرة مازالت في مرحلتها الأولى والمتمثلة في اجراءات الحجز، ولا يمكن الحديث عن الفروع أي المستفيدين من هذه الأملاك الا بعد انتهاء المرحلة الأولى بتعيين المؤتمنين العدليين الذين سيقومون بعملية الاستقصاء".

وكانت لجنة المصادرة، أعلنت أمس الجمعة ، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.

وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.

واكد رئيس اللجنة، أ ن قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية مشيرا الى ان العملية قد شملت جميع الاملاك على ان تتواصل الابحاث اثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.
مف


Publié le:2017-05-27 13:45:27

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2 de 2 commentaires pour l'article 143295

Mandhouj  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 14h 45m |           
نتمنى لهذه العماليات تفكيك لوبيات الفساد : لوبيات الإحتكار ، لوبيات شراء الذمم ، لوبيات الضغط على الادارة و تحويل مصالحها لصالحهم دون غيرهم ، لوبيات افتكاك الدولة و مؤسساتها ، لوبيات سرقة الثروة ، و الاتجار الموازي بالسلع المدعمة ،... لوبيات التآمر على الدولة ،...

لا خيار لتونس ، سوى المضي في تفكيك هذه المنظومات الموازية ... لذلك نطلب الحكومة أن تحمي نفسها و المؤسسات و الهيئات (أمن ، قضاء ، هيئات دستورية ، جميعات ) المعنية من قريب و من بعيد بهذه الحرب ...مراقبة مؤسساتية ، إيدارية ، دستورية ، مراقبة ديمقراطية ، إجتماعية ، جمعياتية ... حذاري حذاري من أن نسقط عبر هذه الحرب الشريفة في صراع بين لوبيات ... تونس لا يمكن لها أن تعاني مزيد من الظلام مزيد من الفساد ...

هذه الحرب ، هي معركة بل معارك تفكيك ، تجفيف منابع ، محاسبة ، لكنها في آن واحد هي معركة بناء و بديل ...

تونس تحبنا ، فلا نخونها .

Sarih  (Tunisia)  |Samedi 27 Mai 2017 à 14h 30m |           
زعما هاكا إلي فما لازمهم يتوقفو؟؟؟؟؟؟؟ وإلا الآخرين على رؤوسهم ريشة؟؟؟؟؟؟ وإلا هاذم كافيين للمسرحية السيأة الإخراج



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