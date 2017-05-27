رئيس لجنة المصادرة : شرعنا باجراءات الحجز على الاملاك المشمولة بالمصادرة

Samedi 27 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 13:45:27

- قال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي اليوم السبت " لقد شرعنا منذ أمس الجمعة في اجراءات الحجز وسننطلق يوم الاثنين القادم في تعيين المؤتمنين العدليين على الاملاك المشمولة بقرار المصادرة".وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اللجنة قامت بحجز ما يجب حجزه من أملاك، وحسابات بنكية لثمانية رجال أعمال وجهت لهم تهم بالفساد، مشيرا الى أن بعد انتهاء عملية تعيين المؤتمنين العدليين سيتم احصاء الممتلكات الخاصة بالمعنيين بالأمر.وبخصوص ما راج من أخبار حول مصادرة عقارات وسيارات لرجل الأعمال شفيق جراية، يستخدمها حاليا سياسيون واعلاميون، قال الفرشيشي " أن عملية المصادرة مازالت في مرحلتها الأولى والمتمثلة في اجراءات الحجز، ولا يمكن الحديث عن الفروع أي المستفيدين من هذه الأملاك الا بعد انتهاء المرحلة الأولى بتعيين المؤتمنين العدليين الذين سيقومون بعملية الاستقصاء".وكانت لجنة المصادرة، أعلنت أمس الجمعة ، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.واكد رئيس اللجنة، أ ن قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية مشيرا الى ان العملية قد شملت جميع الاملاك على ان تتواصل الابحاث اثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.مف