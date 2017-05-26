Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Justice

النيابة العسكرية تفتح تحقيقا ضد شفيق جراية في الاعتداء على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.

اصدار بطاقة ايداع بالسجن
وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأضافت ، أنه بناء على ذلك قرر قاضى التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذى الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.

تجدر الاشارة الى أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضى، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.


وقد أكدت وزارة الداخلية أن اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من "معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين".
وأبرزت أن اتخاذ هذه القرارات كان طبقا لقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي "خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة".
كما أعلنت لجنة المصادرة اليوم الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.
مف


Publié le:2017-05-26 16:24:34

cadre-70faab5ce17e1ea2cf3419466b154302-2017-05-26 16:24:34
    
    
    
    
    





8 de 8 commentaires pour l'article 143259

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 20h 15m |           
Https://www.babnet.net/rttdetail-94433.asp

ياسين الشنوفي: من قاموا بالثورة هم الخونة والعملاء وترشحت للرئاسة لأواجههم

déclaration du 7 novembre 2014

heureusement il n pas devenu président!

Ammar  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 20h 11m | Par           
هناك "راطسة" من الشعب التونسي... تنجم تهزها في نهار وليلة من التبندير لمحمد الغنوشي إلى التبندير للباجي قايد السبسي... من التبندير لقانون المصالحة مع الفاسدين إلى التبندير لحملة إعدام الفاسدين... ما يهموش علاش ولشكون يبندر ويدير... علموه في الشعب (جمع شعبة) يدير البندير... كان جينا في أي بلاد ديمقراطية حقا... لسألوه تي موش شفيق يمول فيكم... موش صاحب ولد رئيسكم وصحابو الي في الصين... كان جات عنا صحيفة مثل le canard enchainé راهي فضحت المخبل في كبة... إعلام غبي فاسد يحب يعاود مسرحية الصك على بياض متع 7 نوفمبر 1987... تعيى وانت تقبض...

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 19h 48m |           
وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي ! لا حول و لا قوة إلا بالله ؛ وقتاش صلاة الجنازة ؟

أن تأتينا الحكومة بلوبيات الفساد التي على الأرض (المهربين ، بارونات الاقتصاد الموازي ، لوبيات الجريمة المنظمة )؛ هذا سهل ؛ يكفي تفعيل الطواقم الأمنية و الرقابية و القضائية اللازمة ؛ و تونس لها الامكانيات البشرية و اللوجستية... لكن يا سي يوسف نحن نحب هكا الفساد إلي الفوق (يعطي الأوامر و يسهر على التمويل و يضع استراتيجيات تخريب البلاد، تعطيل عمل الوزارات، ...

جراية ، الشنوفي ، هؤلاء كبار ، لهم كلاب، نعم ... هل الآخرين المقبوض عليهم لهم كلاب أيضا ، أم هم من كلاب جراية و الشنوفي ؟ لذلك نقول لي سي يوسف يجب حماية نفسك و الحكومة و القضاء و الأمن ، بالشفافية و الرقابة الديمقراطية و الاجتماعية و جمعيات المجتمع الوطني ... يا سي يوسف الله يرحم والديك ، ما يلزمش تكون المعركة ضد الفساد ، حرب بين لوبيات ... لأنهم غدا قد يصلون للحكم ، و يصبح الأمن القابض عليهم اليوم ، يقبض عليك أنت ... كلنا حربا على الفساد ،
و نريد أن نرى يوما فيمن هم معلومون لكل الناس بأنهم فاسدون ، أهلكوا و يهلكون في أموال الشعب و يتأمرون في العلن عن الأمن القومي ، الداخلي و الخارجي ...

نريد أن هذه الحرب تقوم بها الدولة عبر مؤسساتها من أجل الشعب ؛ لا نريد حرب لوبيات ، ثم نسميها حرب على الفساد ... لذلك من واجب الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني أن تلعب دور كبير في توعية الشعب عن حقيقة و كنه هذه العماليات ، حتى لا يشك الشعب ... بورقيبة و بن علي عرفوا كيف يستحمرون و يستبلهون الشعب ، لكن في الأخير ، إنظر لنهايتهم، المخلوع و الهارب ... لا نريد لك هذا ... هذا الكلام ليس تشكيك في الحرب على الفساد المعلنة هذه أيام ... هذا
الكلام هو حماية للحكومة ، للأمن ، للقضاة ... انخراطي في المساندة في الحرب عن الفساد تام و شامل ...

يا سي الشاهد : نريد حرب على الفساد ، لا نريد حرب لوبيات ... الله يرحم الوالدين إلي جابوك .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 18h 08m |           
من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، يعني لا علاقة بالحرب على الفساد فالتهمة إطلاق كلابه لإحداث الفوضى وتحدي الحكومة وبالمختصر تصفية حسابات داخل المافيا إلى أن يثبت العكس *

Consensus  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 16h 53m |           
Le nombre de malfaiteurs en tunisie est certainement bien plus élevé au regard des dégats et les turpitudes causés a la patrie depuis un demi siècle bravo il n'est jamais trop tard pour bien faire le peuple tunisien est complètement paumé en ce moment.

Tsebsi  (Canada)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 16h 51m |           
هات الصحيح : #اللطيّف وقتاش؟

Ahmedmabrouk  (Luxembourg)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 16h 34m | Par           
و البقيه ؟؟؟

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 16h 33m |           
مشاء زي زي



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143259 17114|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires