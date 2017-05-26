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Justice

مصادرة املاك رجال الاعمال والمهربين الذي تم ايقافهم بتهمة ارتكاب جرائم فساد

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - اعلنت، لجنة المصادرة، الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.

وقال رئيس اللجنة، منير الفرشيشي، خلال لقاء اعلامي عقده، اليوم بتونس، ان قرار المصادرة الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها امس، قد شمل كل من ثبت انتفاعه من علاقات مع الاشخاص، التي تمت مصادرة املاكهم بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والذي شمل ممتلكات بن علي وعائلتة.

واكد ان قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية مشيرا الى ان العملية قد شملت جميع الاملاك على ان تتواصل الابحاث اثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.

ويذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت، الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين علي القريوي، وإيقاف الاخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.



Publié le:2017-05-26 14:13:20

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8 de 8 commentaires pour l'article 143238

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 44m |           
Jraidawalasfour
هل هاته اشاعات ؟ نعم وهذا ما ورد منذ 40 دقيقة

قال محامي شفيق جراية فيصل الجدلاوي اليوم الجمعة 26 ماي 2017 انه تمت احالة منوبه على قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية .
26 ماي 2017 14:00

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 22m |           
المصادرة يجب ان تكون بحكم قضائي نافذ وليس بقرار لجنة يمكن التراجع فيه والغائه
كفانا مسرحيات وتصفية الحسابات بين اللوبيات لا دخل للشعب فيه
هل من رشيد يوقف المسرحية السمجة ويقاوم الفساد بجدية

Hamedmeg  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 20m |           
كيف ستتصرف الحكومة مع أشباه الصحفيين الذين تمعشوا من رجال الأعمال الذين وقع إيقافهم ؟؟ ألم يكونوا مساهمين في تبييظهم أم أن للفساد وجوه عدة ؟؟

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 12m | Par           
الخطوة الاولى في الالف ميل انشاء الله بالنجاح التام والاطمئنان على تونس ورمستقبلها . و الجمع بين العدل و المساوات و الحرية

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 42m |           
يجب الذهاب أكثر في هذه العملية، عملية التنظيف و التفكيك ، و خاصة الإطاحة بالحماية السياسية لهذه المنظومات، ثم بالحماية الخارجية لهذه اللوبيات المشينة و المهلكة ... الضرب على كل لوبيات التهريب في كل القطاعات ، النحاس ، الأليمينيوم ، المواد المدعمة ، الذهب ، الفضة ، الحديد ، مواد البناء عامة ، السيارات ، ... و ضرورة حماية أبناء الديوانة و كل الفاعلين في هذه الحرب ، من شر هؤلاء ... القيام بعمليات توعية ، حتى لا تتأسس حاضنة إجتماعية لي لوبيات
الفساد ... يجب طرح حلول بديلة لكل الذين ينشطون في إطار منظومات الاقتصاد الموازي ، حتى لا تتخلى الدولة من جديد عن الكثير من أبناء الشعب ... قبل الحرب واجب إعداد بدائل في كسب الرزق ، أثناء الحرب و بعد الحرب ... خاصة أن هذه الحرب هي تفكيك و بناء ... الاقتصاد الموازي يغطي أكثر من نصف الاقتصاد الوطني ، يجب على رجل الدولة أن يفهم مع معنى هذا على مستوى الكسب للافراد و العائلات ... التنظيف يجب أن يتواصل، و ايجابياته سينعم بها الجميع على كثير من
المستويات
:
- السيطرة على السوق ، أسعار و مسالك توزيع السلع ،
- مساواة أمام القانون ،
- الحياة الإدارية للمواطن ستتغير نحو الأمثل ،
- الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات ، هذه جزء كبير من المعركة ضد الفساد ،
- المنافع ستكون نفسية أيضا إيجابيا بالنسبة لكل المجتمع ،
- ستكون هناك حماية أكثر للديمقراطية و لتائج الصندوق .

عمليات التفكيك و البناء ، مسار ضروري .. كل المساندة لكل الفاعلين ، حكومة ، احزاب ، جمعيات ، قضاء ، أمن ، ...

تحية لكل مقاوم .
صامدون . و يا ويل من يخون .

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 01m |           
وماذا عن المهربين من ولاية قفصة والمعطلين لقطاع الفسفاط !!!

Nibras  (Switzerland)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 38m |           
ناقص كان نسمعوا
القبض على لطفي لعماري إمبراطور تهريب الڨرط عبر الأنفاق

Kamelwww  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 38m |           
طبعا، مصادرة أموال هؤلاء الفاسدين هو أقل ما يمكن فعله في الوقت الحالي. هذه أموال الشعب، يا حرامية.
... ولازلنا ننتظر إيقاف اللطيف المتورط في المال الفاسد وفي التآمر على الدولة منذ زمن المخلوع. غريب أن يتغاضى القضاء والدولة عن هذا الشخص !
هل تنتظرون أن يلقي هو القبض على نفسه !



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