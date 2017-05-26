مصادرة املاك رجال الاعمال والمهربين الذي تم ايقافهم بتهمة ارتكاب جرائم فساد

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 14:13:20

- اعلنت، لجنة المصادرة، الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.وقال رئيس اللجنة، منير الفرشيشي، خلال لقاء اعلامي عقده، اليوم بتونس، ان قرار المصادرة الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها امس، قد شمل كل من ثبت انتفاعه من علاقات مع الاشخاص، التي تمت مصادرة املاكهم بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والذي شمل ممتلكات بن علي وعائلتة.واكد ان قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية مشيرا الى ان العملية قد شملت جميع الاملاك على ان تتواصل الابحاث اثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.ويذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت، الثلاثاء، بإلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين علي القريوي، وإيقاف الاخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.