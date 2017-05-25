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تنظيم عملية بيضاء في بن عروس تحاكي اندلاع حريق في احدى الغابات

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - نظمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببن عروس، اليوم الخميس، عملية بيضاء تحاكي اندلاع حريق في إحدى الغابات بمنطقة برج السدرية في الجهة، وذلك بهدف الوقوف على استعدادات الهياكل المختصة وقياس قدرتها في التعامل السريع والناجع مع مثل هذه الحالات.



وقد تم في البداية ضبط مخطط للتدخل، اشتركت فيه كل من وحدات الحماية المدينة وإدارة الغابات ووحدات الحرس والأمن الوطنيين، الى جانب الاسعاف الطبي من خلال تركيز مركز قريب من الحادثة لتقديم الاسعافات الاولية ونقل الحالات التي تتطلب التدخل الطبي.
وتكفلت لجنة تضم ممثلين عن هذه الاطراف بمتابعة نسق التدخل وملاحظة مختلف العوائق التي يمكن ان تحد من نجاعة هذه التدخلات بالمستوى المطلوب، على غرار تسهيل انسيابية التدخل في منطقة تشهد حركة مرور كثيفة، وقياس نجاعة الخطوات الضرورية في تأمين المناطق المحيطة ومحاصرة بقعة الحريق .

وقال والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي، الذي يترأس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن مثل هذه العمليات التي تقام بشكل دوري تأتي في اطار تنزيل المخطط الاخضر - الذي يبنى بشكل نظري - على أرض الواقع من أجل الوقوف على الاخلالات التي يمكن ان تحدث خلال عملية التدخل .


واضاف الميساوي ان اختيار المكان بالقرب من منشآت رياضية وشبابية، ومرافق سياحية ، واماكن للاصطياف، كان مقصودا بغرض الوقوف على جاهزية مختلف الاطراف المتدخلة والآليات الموجودة وقياس نجاعتها في التدخل، وتقييم النتائج المحققة في التعامل مع مثل هذه الظروف لتلافيها .
و لمزيد من الايضاحات حول محتوى برنامج التدخل وملاحظات لجنة المتابعة حول العملية، حاول مراسل (وات) استجواب المدير الجهوي للحماية المدنية الذي رفض الادلاء بأي تصريح متعللا باالتعليمات وعدم حصوله على اذن مسبق للحديث في المسألة.
بسط /يسر


Publié le:2017-05-25 16:07:44

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