باردو: 43 سنة سجنا و400 ألف دينار خطية لكل متهم في قضية شبكة دولية للمخدرات

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قضائية مشددة في حق ثمانية عناصر من شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات، حيث قضت بسجن كل واحد منهم لمدةمع تسليط خطايا مالية قدرهاعلى كل متهم.وتتعلق القضية بشبكة منظمة تنشط في توريد وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها داخل التراب التونسي، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتوريد وجلب مواد مخدرة عابرة للحدود وحيازتها وامتلاكها بنية الترويج والاتجار، إلى جانب استهلاك مواد مخدرة مدرجة بالجدول "ب".وتعود أطوار القضية إلى عمل استخباراتي قامت به فرقة مكافحة المخدرات، إثر توفر معلومات حول استغلال أفراد الشبكة لشقة بجهة باردو كمركز لإدارة أنشطتهم وتخزين كميات من المخدرات المعدة للترويج.وبعد استكمال التحريات والأبحاث اللازمة، تم تنفيذ عملية مداهمة للشقة المذكورة أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد المخدرة ومعدات تستعمل في نشاط الشبكة.ومكنت العملية الأمنية من ضبط، إضافة إلىوكميات هامة من مخدر الهيروين.كما تم حجز ميزان إلكتروني ومبالغ مالية يشتبه في كونها متأتية من عائدات الاتجار بالمخدرات.وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن لمدة 43 عاما في حق كل متهم مع فرض خطايا مالية ثقيلة بلغت 400 ألف دينار لكل واحد منهم، في إطار التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالمخدرات ذات الامتداد الدولي.وتندرج هذه القضية ضمن الملفات الكبرى المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات، والتي تشهد متابعة أمنية وقضائية مكثفة لمواجهة مخاطرها على الأمن والصحة العامة.