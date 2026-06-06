وزير التربية يزور مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للباكالوريا والتجميع والتوزيع بسليانة

أدى وزير التربية نور الدين النوري، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للباكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة ، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان الباكالوريا في دورته الرئيسية جوان 2026.واطّلع الوزير، خلال هذه الزيارة التي شهدت حضور والي سليانة خالد الواعري والمندوب الجهوي للتربية عبد الله الميغري، على سير انطلاق عمليات الإصلاح، ومدى التقدّم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفّر ظروف العمل الملائمة، حسب ما جاء في بلاغ وزارة التربية.وعاين الوزير جميع مرافق المؤسستين اللتين تحتضنان عمليات الإصلاح والتجميع بما في ذلك المطعم المدرسي، موصيا بتجويد خدمات الإعاشة والضيافة لفائدة جميع العاملين بالمركزين، حرصا على توفير ظروف عمل لائقة .وتحادث الوزير، بالمناسبة، مع الإطار الإداري المشرف على تنظيم أعمال لجان الإصلاح و إطار التدريس المكلّف بالمهام، مستمعا إلى إشاراتهم وملاحظاتهم، في أجواء تميّزت بالجدية والانفتاح.وأثنى نور الدين النوري على ما لمسه لدى جميع العاملين في هذه المراكز من مثابرة وانضباط ووعي بثقل المسؤولية و تفان والتزام في أداء مهامهم، سواء في الإصلاح أو التدقيق أو التنظيم، مؤكدا على أهمية المبادئ الثابتة التي تُؤطّر هذا الاستحقاق التربوي الوطني، من شفافية ونزاهة وتجرّد، وصون لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الحضور الميداني المتواصل للوزارة في مختلف الجهات خلال الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، يندرج في سياق تقديم المرافقة والدعم لعمل الأسرة التربوية ، ومتابعة حسن سير الامتحان وانتظام مراحله وإنجازها في الآجال، خدمةً لمسيرة التلاميذ وصوناً لمصداقية المنظومة التربوية التونسية.