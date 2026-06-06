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جامعة سوسة تشارك في الاسبوع الدولي للموظفين 2026 بمدينة كوينكا الاسبانية

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 13:15 قراءة: 1 د, 3 ث
      
شاركت جامعة سوسة في الأسبوع الدولي للموظفين International Staff Week المنعقد بمدينة كوينكا الاسبانية، بمشاركة ممثلين عن عدد من مؤسسات التعليم العالي من مختلف دول العالم

وتندرج هذه المشاركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الانفتاح على محيطها الأكاديمي الدولي وتطوير شراكاتها العلمية مع الجامعات الاوروبية والمؤسسات الدولية


وقد مثلت هذه المشاركة فرصة متميزة لتعزيز التبادل الأكاديمي والمؤسساتي واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنقل الجامعي


وأتاحت هذه التظاهرة للمشاركين فرصة التعرف على التجربة الاسبانية في مجال تدويل التعليم العالي وتعزيز العلاقات المهنية بين مسؤولي التعاون الدولي وممثلي المؤسسات الجامعية المشاركة

وقد أكدت الجامعة التزامها الراسخ بدعم التدويل والابتكار والتميّز الأكاديمي، بما يسهم في تطوير منظومتها الجامعية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار ، الى أن "الأسبوع الدولي للموظفين" (International Staff Week) هو برنامج تدريبي وتبادل مهني يستهدف الأكاديميين وموظفي الإدارات في الجامعات والمؤسسات التعليمية. ويهدف إلى تطوير المهارات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي، ويعد تنظيم هذه الأسابيع في مدينة كوينكا (Cuenca) الإسبانية نشاطا أكاديميا شائعا تستضيفه مؤسسات تعليمية

ويتضمن هذا الأسبوع عديد الانشطة على غرار التدريب على تدويل التعليم والتحول الرقمي وتبادل أفضل الممارسات بين موظفي مختلف الجامعات الى جانب زيارات للتعرف على المدينة التاريخية المدرجة في قائمة اليونسكو، والمعروفة بتراثها ومعالمها
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