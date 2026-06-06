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ولاية تونس: انطلاق إسداء الخدمات بدار الخدمات الرقمية بالحرايرية يوم الثلاثاء المقبل

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 14:07 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تم امس الجمعة بمقر ولاية تونس إمضاء الاتفاقية الخصوصية المتعلقة باستغلال وتسيير دار الخدمات الرقمية بالحرايرية، على أن تنطلق في تقديم خدماتها واستقبال المواطنين بداية من يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري.

وأمضيت هذه الاتفاقية خلال جلسة عمل أشرف عليها والي تونس عماد بوخريص، في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتيسير النفاذ إليها وتحسين جودتها، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة ، وفق بلاغ تم نشره على صفحة الولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وأكد والي تونس، بالمناسبة، أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه التجربة والعمل على تعميمها في مناطق أخرى، بما يساهم في تقريب الخدمات الإدارية وتسريع إسدائها وتبسيط إجراءات الانتفاع بها لفائدة المواطنين.


وقد تم إمضاء الاتفاقية بحضورالمكلفة بتسيير شؤون بلدية تونس و معتمد الحرايرية والمديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ورئيس المركز المحلي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بسيدي حسين السيجومي و رئيس المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بباردو الى جانب مديرة إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتونس الغربية (باردو) ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباردو والمدير الجهوي للبريد بتونس والمدير الجهوي لشركة اتصالات تونس ورئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بالسيجومي وأمين المال الجهوي بتونس 1 والمنسق الجهوي لدار الخدمات الإدارية بولاية تونس.
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