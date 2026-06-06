وزير التشغيل يؤكّد أن المرحلة الراهنة تفرض رؤية جديدة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لكل طلبات التكوين

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس الجمعة، أنّ المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني، نحو تبنّي رؤية جديدة تقوم أساساً على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعّالة لمتطلبات سوق الشغل.وشدّد شوّد، خلال جلسة عمل جمعته، على هامش زيارة غير مُعلنة إلى المقرّ الجديد للوكالة التونسية للتكوين المهني، بمديري المصالح المركزية بالوكالة، على أهمية العمل الدؤوب من أجل تجديد المناهج البيداغوجية والأنماط التكوينية ومنها بالأساس التكوين عن بعد في بعض الاختصاصات والتعلّمات العامة.وفي ما يتعلق بالجانب الخدماتي، أبرز الوزير أهميّة الرقمنة كخيار استراتيجي لا تراجع عنه، يهدف إلى مزيد تبسيط الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها مع الحرص على تأمين وتطوير الحياة الجماعية داخل فضاءات المؤسسات التكوينية بما يوفر فضاء يجمع التعلمات والكفايات التكوينية والترفيهية والرياضية والثقافية.كما أكد، خلال الجلسة التي حضرها المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، والمدير العام المصالح المشتركة بالوزارة، أيمن السويسي، على أنّ الظرف الحالي يقتضي مضاعفة الجهود وتسريع نسق معالجة الملفات ذات الأولوية وفق مقاربة عمل تشاركية تتكامل مع مختلف مكوّنات المنظومة مبرزا حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل والرفع من نجاعة الأداء وتكريس ثقافة الانضباط واحترام مختلف نواميس الإدارةمن أجل ضمان حسن سير المرفق العمومي وتحقيق الأهداف المرسومة.وعلى صعيد آخر، ثمّن الوزير ما أفرزته مسابقة “المتكوّن المبادر"، من ديناميكية إيجابية داخل مراكز التكوين المهني وكذلك التكامل مع إطارات ومصالح التشغيل، لترسيخ ثقافة التعويل على الذات وتعزيز إشعاع القطاع، فضلاً عن اكتشاف ومرافقة جيل جديد من المتكونين المبادرين من أصحاب أفكار مشاريع نموذجية قادرة على تحقيق القيمة المضافة العالية.وأصغى الوزير، خلال الجلسة، إلى تدخّلات عدد من المديرين الذين تطرقوا الى جملة من المشاغل والتحديات المتعلقة بالقطاع عموما.واطّلع الوزير خلال الزيارة على ظروف العمل بالوكالة وعاين مدى جاهزية المرافق والتجهيزات الموضوعة على ذمّة الأعوان والإطارات بما يساهم في تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.