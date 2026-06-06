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تاريخ 31 جويلية هو آخر اجل لايداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 13:39 قراءة: 0 د, 53 ث
      
يعلم السجل الوطني للمؤسسات،ان تاريخ 31 جويلية من كل سنة هو اخر اجل لايداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل سنة وكذلك الاشخاص الطبيعيون الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة.

وحث السجل،في بلاغ صادر عنه امس الجمعة، على عدم التاخر في الامتثال للإلتزام السنوي لتجنب غرامات التاخير وما يترتب عنها من اجراءات لاحقة، داعيا الى ايداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الالكترونية.


ويشمل ذلك،القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات، ان وجد أو عند الاقتضاء، ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية، ان وجد.


واشار السجل،من جهة اخرى، إلى امكانية ايداع القائمات المالية منفردة قبل 31 جويلية لتجنب غرامات التاخير وايداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القائمات المالية بصفة لاحقة بمافيها تلك المعدلة،عند الاقتضاء.

ولاحظ انه بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة تأخير تمثل 50 بالمائة من المعلوم المستحق عن كل شهرتأخير أي 25 دينارا عن كل شهر بالنسبة للاشخاص المعنويين و 10 دنانير للاشخاص الطبيعيين.

وفي حال عدم الالتزام، فأن السجل الوطني للمؤسسات سيلجأ الى تطبيق اجراءات الامتثال وذلك بتعليق سجل الشركة او الشخص الطبيعي.
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