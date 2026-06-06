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انطلاق أشغال تهيئة دار الخدمات البلدية بتونس بكلفة تناهز 548 ألف دينار

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Bookmark article    Publié le Samedi 06 Juin 2026 - 14:40 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أُعطيت، أمس الجمعة، إشارة الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة دار الخدمات البلدية بالمبنى البلدي الكائن بشارع 9 أفريل بالعاصمة، وذلك في إطار سعي بلدية تونس إلى تطوير جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

ويهدف المشروع، الممول من ميزانية البلدية والذي تبلغ كلفته الجملية نحو 548 ألف دينار، إلى إحداث فضاء عصري ومتكامل يجمع مختلف الخدمات البلدية في مكان واحد، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المسداة لهم وفق معايير النجاعة والسرعة والشفافية، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لبلدية تونس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وأعطيت إشارة الانطلاق لهذا المشروع، الذي حددت مدة إنجاز أشغاله بـ180 يوما، بحضور المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، إلى جانب ممثلي الإدارة الفنية والمصالح المشرفة على إنجازه.
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