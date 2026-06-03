تونس تحتضن المؤتمر الثامن لجراحة القلب والشرايين بمشاركة خبراء وأطباء من مختلف أنحاء العالم

تحتضن تونس أيامأشغال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين، الذي تنظمه الجمعية بكلية الطب بتونس بفضاء، بمشاركة نخبة من الأطباء والجراحين والخبراء المختصين في جراحة القلب والشرايين من تونس وعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.ويُنتظر أن يستقطب هذا الحدث العلمي الدولي نحومن الأطباء والجراحين والاستشفائيين العاملين في القطاعين العمومي والخاص، يمثلون عددا من البلدان من بينها دول أوروبا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن ومصر ودول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء.ويُنظم المؤتمر بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والطبية الوطنية والدولية، في إطار دعم التبادل العلمي وتعزيز التعاون بين المختصين في مجال جراحة القلب والشرايين، الذي يشهد تطورات متسارعة على المستوى العالمي.وسيتناول المؤتمر جملة من المحاور العلمية المتخصصة، من بينها جراحة القلب لدى الكهول والأطفال وحديثي الولادة، والجراحة بمساعدة الفيديو، والجراحة الوعائية الشريانية عبر الجلد، وجراحة الأوردة، إضافة إلى علاج تمدد الشريان الأبهر بواسطة الدعامات الوعائية.كما سيشكل هذا الموعد العلمي فرصة لاستعراض أحدث الممارسات والتقنيات الطبية المعتمدة عالميا، والتي من شأنها المساهمة في الحد من المضاعفات الصحية وتحسين نتائج التدخلات الجراحية وتسريع تعافي المرضى.وسيتميز المؤتمر كذلك بحضور واسع للجراحين الشباب من تونس والجزائر ومالي وفرنسا وموريتانيا، في خطوة تعكس أهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة من المختصين وضمان استمرارية نقل الخبرات والمعارف بين مختلف الأجيال الطبية.وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم عدد من الورشات التطبيقية المتخصصة وجلسات المحاكاة المتقدمة، إلى جانب لقاءات علمية موجهة للإطار شبه الطبي، بهدف تطوير المهارات المهنية وتعزيز جودة التكوين المستمر.ويؤكد هذا المؤتمر المكانة التي باتت تحتلها تونس في مجال الطب المتخصص وجراحة القلب والشرايين، بفضل الكفاءات الطبية الوطنية والخبرات المتراكمة التي مكنت المؤسسات الصحية التونسية من مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.كما يمثل الحدث فرصة لإبراز النجاحات التي حققها الأطباء التونسيون وتعزيز إشعاع تونس كوجهة إقليمية للطب المتخصص، بما يدعم ثقة المرضى في المنظومة الصحية الوطنية ويساهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة داخل البلاد.