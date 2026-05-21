السيجومي : تفكيك وفاق إجرامي خطير روّع عشرات المواطنين

Image AI creation / صورة توضيحية
Image AI creation / صورة توضيحية
Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 09:57
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي فجر اليوم من تفكيك وفاق إجرامي خطير، إثر تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية المتزامنة التي أسفرت عن إيقاف خمسة عناصر يشتبه في تورطهم في عمليات سلب واعتداءات استهدفت عشرات المواطنين.

ووفق المعطيات الأولية، فإن أفراد الشبكة تخصصوا في تنفيذ عمليات سرقة و“براكاجات” باستعمال أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، حيث كانوا يعتمدون أسلوب التهديد والترهيب لسلب الهواتف الجوالة والمبالغ المالية والممتلكات الشخصية للضحايا بالقوة.


وكشفت الأبحاث أن عددا كبيرا من المواطنين تضرروا من اعتداءات هذه المجموعة الإجرامية التي بثت حالة من الخوف في عدد من المناطق التابعة لـالسيجومي.


وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم على أنظار القضاء.
الخميس 21 ماي 2026 | 4 ذو الحجة 1447
