رغم صدور الاحكام الاستئنافية ... يا غنوشي يا سفاح أبرز شعار الوقفة الدورية عدد 669 للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيال

انتظمت الاربعاء 20 ماي، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الوقفة الدورية عدد 669 للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.ورفع المشاركون في الوقفة عديد الشعارات على رأسها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح" وايضا "تونس تونس حرة حرة والارهاب على برة".وتتواصل الوقفة الدورية رغم صدور الاحكام الاستئنافية في القضيتين حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها الاستئنافية في القضيتين والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً، والسجن لمدد متفاوتة، وعدم سماع الدعوى.وفي اكتوبر 2025 أصدرت المحكمة أحكامها النهائية في حق 23 متهماً، وتضمنت الإعدام شنقاً بحق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي والسجن بقية العمر في حق محمد أمين القاسمي وعبد الرؤوف الطالبي الي جانب أحكام سجنية متفاوتة تراوحت بين السجن 4 سنوات، و37 سنة سجناً في حق "أحمد المالكي" (الصومالي)، بالإضافة إلى الإقرار الابتدائي في حق بقية المتهمين وعدم سماع الدعوى في حق 9 متهمين.وفي فيفري 2026 شهدت قضية الشهيد محمد البراهمي صدور أحكام استئنافية تراوحت بين السجن 5 سنوات والإعدام، ومن أبرزها الإعدام والسجن 30 عاماً في حق المتهم عبد الرؤوف الطالبي والسجن 60 عاماً في حق كل من عز الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي الي جانب أحكام سجنية أخرى تمثلت في سجن محمد العوادي (50 سنة)، وكريم الكلاعي (45 سنة)، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 10 و20 سنة لبقية المتهمين.