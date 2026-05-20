الاستئناف يؤيد حكما بسجن سيف مخلوف 22 شهرا في القضية المرفوعة من عبير موسي

قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل والمحامي سيف مخلوف مدة عام وعشرة أشهر وذلك من أجل تهم تتعلق بالقذف العلني والاعتداء بالعنف الشديد بخصوص القضية المتعلقة بشبهات الاعتداء على عبير موسي.



وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن سيف مخلوف مدة 22شهرا بخصوص القضية المرفوعة من طرف النائبة السابقة بالبرلمان المنحل ورئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، حول تعرضها للاعتداء من طرف المشتكى به داخل مقر مجلس النواب سنة 2021.