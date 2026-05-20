الاحتفاظ بوالٍ سابق للمنستير على ذمة شبهات فساد مالي وإداري

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بـالمنستير لأعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بـطبلبة بالاحتفاظ بوالٍ سابق للمنستير، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري.وتفيد المعطيات الأولية بأن النيابة العمومية كانت قد أذنت منذ فترة لأعوان فرقة الأبحاث العدلية بطبلبة بمباشرة التحريات اللازمة بخصوص شبهات فساد تعود إلى سنوات سابقة بولاية المنستير.ومع تقدم الأبحاث، تم توجيه استدعاء إلى الوالي السابق لسماعه اليوم الأربعاء، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة البحث، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.