وزير الداخلية: "تفضّل اش تحب؟؟" ما عادش نحب نسمعها تتقال للمواطنين في مراكز الأمن

أكّد الاثنين 13 أفريل، وزير الداخلية خالد النوري خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن التجاوزات موجودة من طرف بعض الأمنيين في تعاملهم مع المواطنين مشددا على ان هناك عمل كبير لوضع حد لهذه التجاوزات.وانتقد وزير الداخلية في هذا السياق طريقة تعامل بعض الامنيين مع المواطنين خلال توجههم الي مراكز الأمن مشيرا الي أنه أعطى تعليمات في الغرض.وقال " قلتلهم وقت يجي المواطن للمركز هذيا تفضل ٱش تحب ما عادش نحب نسمعها، شنوة تفضل اش تحب!!؟".وجدد تأكيده على ان هناك عمل كبير وحرص من قادة الاسلاك او منه شخصيا من خلال عمليات التفقد المتواصلة.