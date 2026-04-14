السجن 6 سنوات وخطية مالية في حق وزير البيئة الأسبق مهدي مليكة
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بـالسجن لمدة 6 سنوات وخطية مالية في حق وزير البيئة الأسبق مهدي مليكة.
وشمل الحكم كذلك مديرين عامين سابقين بالوكالة العقارية السياحية، وذلك في إطار قضية فساد تعلّقت بـتمكين مهدي مليكة من عقارين بمناطق سياحية.
وتفيد المعطيات أن العملية تمت عبر استغلال النفوذ، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا للقانون واستغلالًا للصفة لتحقيق منافع شخصية.
