غدا الاربعاء ببلدية سجنان الاطلاق الرسمي لمشروع "سكان وبلدية سجنان معا..من أجل مياه نظيفة وصفر نفايات"

تحتضن بلدية سجنان، ولاية بنزرت، غدا الاربعاء، بداية من الساعة 09.30 صباحا، فعاليّات الإطلاق الرسمي لمشروع "سكان وبلدية سجنان معا.. من أجل مياه نظيفة وصفر نفايات"، الذي يكتسي أهميته في تحسين ظروف العيش وتعزيز الصمود البيئي في مدينة سجنان.



وينتظر ان يشهد هذا اللقاء، الذي ينتظم ببادرة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب تونس، بالتعاون مع بلدية سِجْنَان وبدعم من اليابان، حضور سفير اليابان لدى تونس، سايتو جون وممثلين عن السلط الوطنية والجهوية والمحلية، وفق بلاغ لمكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويهدف هذا المشروع، الممول من قبل حكومة اليابان في إطار الميزانية التكميلية اليابانية لسنة 2025 والمنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب تونس، إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة والشاملة من خلال تحسين النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وتعزيز أنظمة التطهير وتحسين ممارسات التصرف في النفايات الصلبة، وذلك عبر شراكة فاعلة بين البلدية والمواطنين.


وسيتضمن برنامج هذا الحدث، الى جانب كلمات افتتاحية رسمية، عرضًا لمكونات المشروع وأهدافه ونقاشًا مع الفاعلين المحليين وجلسة تواصل وتبادل مع الإعلاميين فضلا عن زيارة ميدانية لبعض المواقع ذات الصلة بالمشروع

ويعتبر هذا الحدث محطة هامة في مسار تعزيز التعاون التونسي‑الياباني، ودعم الحلول المستدامة على المستوى المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
