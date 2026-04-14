اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 11:02
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الثلاثاء اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب
ومثل شوقي الطبيب اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بخصوص شبهات تدليس حول اعمال منوطة بعهدته ابان اشرافه على هيئة مكافحة الفساد.
وطلب محامو الدفاع تأجيل الاستنطاق فوافق قاضي التحقيق على طلب التأجيل مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق شوقي الطبيب
