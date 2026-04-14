عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي يعلن استقالته بعد تسريب فيديو حميمي

Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) April 11, 2026

أعلن عضو في الكونغرس الأمريكي الديمقراطي إريك سوالويل استقالته من منصبه بعد انتشار مقطع فيديو أثناء سلوك حميمي مع إحدى الموظفات وعبر عن أسفه على أخطائه أمام عائلته وناخبيه.كان النائب سوالويل من أبرز المرشحين لمنصب حاكم كاليفورنيا ليصبح حاليا متهما بالتحرش الجنسي حسب ما ذكرته عضوة الكونغرس آنا بولينا لونا، مؤكدة أن فتاة قاصر هي من كانت تصور ما حدث في مقطع الفيديو.وكتب سوالويل في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يأسف لـ"أخطائه" أمام عائلته وناخبيه.وفي الأسبوع الماضي، اتهمته أربع نساء بارتكاب أفعال غير لائقة، تتراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب.كما بدأ التحقيق معه بشكل شامل - إذ اكتشفت وزارة الداخلية الأمريكية أن مربية أطفاله ليس لديها جنسية. وتقوم دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية حاليا بجمع معلومات حول توظيف مواطنة برازيلية.ومساء امس، أعلنت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي أنها بدأت تحقيقا في ما إذا كان إريك سوالويل "متورطا في سوء سلوك جنسي تجاه موظفة تعمل تحت إشرافه".وقبل يومين، صوّر سوالويل مقطع فيديو ينفي فيه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وذلك من داخل قصر فاخر في بيفرلي هيلز يملكه رجل أعمال ملياردير معروف بطباعه الغريبة.وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الفيديو الذي نشره سوالويل يوم الجمعة تم تصويره داخل منزل الملياردير ستيفن كلوبِك، والمنزل تبلغ مساحته نحو 9,700 قدم مربع. وأكدت عدة مصادر أن النائب سجّل الفيديو من إحدى غرف القصر، حيث ظهر نافيا الاتهامات بشكل قاطع.وقال سوالويل في الفيديو: "تم تداول الكثير عني اليوم عبر مزاعم مجهولة المصدر، ورأيت أن من المهم أن تسمعوا مني مباشرة"، مؤكدا أن اتهامه بارتكاب "اعتداءات جنسية كاذب تماماً"، وأضاف: "لم يحدث أي شيء من ذلك، وسأواجه هذه الاتهامات بكل ما أملك".وكان سوالويل حتى يوم الجمعة المرشح الأبرز عن الحزب الديمقراطي في سباق حاكم ولاية كاليفورنيا، إلا أن حملته تعرضت لانهيار سريع بعد ظهور هذه المزاعم.ففي غضون ساعات من نشر صحيفة San Francisco Chronicle تقريرا صادما يتضمن اتهام موظفة سابقة له بالاعتداء الجنسي عليها، سحب عدد من المسؤولين المنتخبين والنقابات دعمهم له، كما توقفت عمليات جمع التبرعات.وفي وقت لاحق، نشرت شبكة "CNN" تقريرا إضافيا تضمن شهادات أربع نساء وجهن اتهامات متنوعة لسوالويل، شملت الاغتصاب والاعتداء الجنسي والسلوكيات الجنسية غير اللائقة.وخلال الفيديو، بدا أن سوالويل يرتدي قميصا أزرق فاتحا مشابها لذلك الذي ظهر به في لقاء جماهيري يوم الثلاثاء في ساكرامنتو، والذي كان آخر نشاط انتخابي له قبل تفجر القضية.كما أقرّ بارتكابه "أخطاء شخصية"، قائلا إن هذه الأخطاء "بينه وبين زوجته"، وقدم لها اعتذارا عميقا.وفي اللقاء الجماهيري نفسه، كان سوالويل قد نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة جنسية له مع موظفات أو متدربات، مكرراً: "لا، لا، لا".