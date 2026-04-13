ترامب: سندمر "سفن الهجمات السريعة" المتبقية لدى إيران في حال محاولتها كسر الحصار

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، بتدمير "سفن الهجمات السريعة" المتبقية لدى إيران في حال محاولتها كسر الحصار، تزامنا مع دخول الحصار على المواتئ الإيرانية حيز التنفيذ.وفي منشور له عبر منصته "تروث سوشال"، كتب ترامب: "البحرية الإيرانية ترقد في قاع البحر، وقد دُمِّرت بالكامل - 158 سفينة. ما لم نستهدفه هو العدد القليل من سفنهم، التي يسمونها "سفن الهجمات السريعة"، لأننا لم نعتبرها تهديدا كبيرا".وأضاف: "تحذير: إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، فسيتم القضاء عليها فورا، باستخدام نفس أسلوب الإبادة الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات على متن القوارب في البحر"، متابعا: "إنها عملية سريعة وحاسمة".وأردف: "ملاحظة: تم إيقاف 98.2% من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر المحيط أو البحر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".وجاء تهديد ترامب بعد دقائق من دخول الحصار البحري الأمريكي الذي أعلنه على إيران حيز التنفيذ، حيث ستعترض القوات البحرية الأمريكية جميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.وأكدت مصادر عسكرية أمريكية أن الحصار يشمل المياه الدولية المحيطة بإيران، مع تركيز على مضيق هرمز وبحر عُمان والخليج.وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحظر سيُفرض على جميع السفن من وإلى الموانئ الإيرانية اعتبارا من العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الخامسة مساء بتوقيت موسكو، من اليوم الاثنين)، تنفيذا لقرار الرئيس ترامب، في خطوة تهدف — وفق واشنطن — إلى خنق الاقتصاد الإيراني والضغط عليها عبر تعطيل صادرات النفط وشل الموانئ.في المقابل، رفضت طهران الخطوة واعتبرتها غير مجدية، محذرة من فشل أي محاولة لفرض حصار، بينما حذرت "بلومبرغ" من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، مع قفزة فورية في أسعار النفط والغاز.