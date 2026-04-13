مدنين: بلدية جربة حومة السوق تواصل تنظيم مبادرتها "يوم البيئة في ثاني احد من كل شهر"

نظمت بلدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين، يوم البيئة في مواصلة لمبادرة اطلقتها مع بداية هذه السنة وجعلتها موعدا متجددا في ثاني احد من كل شهر للقيام بجملة من التدخلات في مجال النظافة والعناية بالبيئة وجمالية المحيط بتشريك مكونات المجتمع المدني والمواطنين من اجل غرس ثقافة بيئية سليمة وترسيخ الوعي بان النظافة مسؤولية جماعية مشتركة، وفق الكاتب العام للبلدية محمد الزموري.وشملت الدورة الرابعة ليوم البيئة دائرة الرياض، حيث تم القيام بحملة نظافة وصيانة اعمدة الانارة العمومية والقيام بعمليات دهن وتشجير وتعهد المساحات الخضراء بالسقي والتقليم والقضاء على النقاط السوداء بمشاركة من مواطنين وجمعيات والكشافة التونسية الشريك في كل ايام البيئة.واعتبر الزموري ان هذه التدخلات تتزامن مع الاستعدادات للموسم الصيفي والسياحي خاصة وان منطقة الرياض التي تعرف ب"جربة هود" بما تحتويه من معرض مفتوح للجداريات تمثل وجهة سياحية وقبلة مميزة للتونسيين والاجانب، واعلن عن تنظيم يوم البيئة المقبل بدائرة حومة السوق يوم 10 ماي.كما تواصل البلدية منذ يوم 14 جانفي تنفيذ مبادرة ثانية لتقريب الادارة من المواطن من خلال جلسات دورية بالدوائر البلدية خلال الاسبوع الثاني او الثالث من كل شهر بالتداول بين البلديات ستشمل يوم الاربعاء المقبل جزء من دائرة حومة السوق بوملال وبني باندو والجوامع، في فرصة للانصات الى مشاغل المواطنين ومقترحاتهم للنهوض بالمدينة ومزيد دفع العمل التشاركي.