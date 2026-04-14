رئيس الدّولة: لابد من إجراء العديد من المراجعات..والاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الأساسية الأولى للاستقرار السياسي

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزريوتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة الوضع العام في البلاد، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة إجراء العديد من المراجعات، مؤكدا على أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الأساسية الأولى للاستقرار السياسيكما اعتبر أنه من غير الطبيعي أن يتولى رئيس الجمهورية معالجة عدد من القضايا، وكثير منها مفتعل، في حين أنه من واجب المسؤولين على المستوى الوطني والمستويين الجهوي والمحلّي حلّهاوخلص رئيس الجمهوريّة إلى أنّه تمّ الاختيار على عدد من المسؤولين بناء على تعهدّاتهم، أمّا من أخلّ بما تعهّد به فهناك وطنيون ووطنيات أحرار وحرائر سيحلّون مكانهم لأنّه لا مجال للمتقاعسين أو المتخاذلين أو غير الموفين بعهودهم